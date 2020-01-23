حكومة اليمن تدحض أكاذيب مراسل« الجزيرة» بشأن ما يحدث في صنعاء 

فهمي محمد(صدى):

أدحضت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أكاذيب مراسل قناة الجزيرة القطرية بشأن تعرّض قوات الجيش اليمني لغارة جوية خاطئة من قبل طيران التحالف العربي شرقي صنعاء.

ومن جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني : ”ننفي جملة وتفصيلا صحة ما نشرته وتروج له بعض القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطني في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، في سقوط جديد يمس بمهنية وحيادية هذه القنوات والقائمين عليها في تغطية الأزمة اليمنية“.

وكان مراسل قناة الجزيرة في سلطنة عمان ”سمير النمري“، زعم مقتل 13 جنديًا من قوات الجيش اليمني، جراء قصف جوي للتحالف العربي على موقع عسكري، شرقي نهم في صنعاء، والتي تبين أنها شائعة مغرضة من قناة الجزيرة التي اعتاد الجميع علي أكاذيبها.