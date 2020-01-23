مفاجأة جديدة في التحقيق مع زوج نانسي عجرم

بيروت(صدى):

ذكرت رحاب بيطار محامية الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي قتل في فيلا عجرم، تفاصيل جديدة بشان قضية قتل زوج الفنانة اللبنانية للشاب الموسى.

وأوضحت ” بيطار ” عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم الخميس: ” الجلسة الاولى لدى قاضي التحقيق الاول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبين ما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية ” .