رجل يقتل زوجة أخيه أمام عينيه في «فندق»

فهمي محمد(صدى):

أقدم رجل في اليمن على قتل زوجة شقيقه التي تقع في العقد الرابع من عمرها، فجر يوم الخميس، داخل أحد فنادق مديرية المنصورة بعدن؛ بسبب مشاكل عائلية.

وفي التفاصيل، حدثت مشادة كلامية بين الجاني وشقيقه وزوجة شقيقه؛ ليقوم بإشهار مسدسه الشخصي، وقام بإطلاق طلقة واحد أصابت الزوجة برأسها، كما قام بإشهار المسدس تجاه الزوج، ولكنه لم يطلق النار.

وخرج الجاني من المكان الذي تقيم فيه المجني عليها وزوجها، في أحد الفنادق؛ ليغلق الباب خلفه ويأخد المفاتيح ويفر هاربًا لتصل الشرطة إلى موقع الجريمة، وتنقل الجثة إلى المستشفى، بعد أن فارقت الحياة، ولا يزال القاتل هاربًا.