بالفيديو.. إيمان المطيري: 20% من رواد الأعمال بالمملكة مواطنات

علي القحطاني(صدى):

تحدثت إيمان المطيري، مساعد وزير التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن طموحات وتقدّم المرأة السعودية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبناء مستقبل أفضل للمملكة، وذلك خلال مشاركتها في ‎المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وأوضحت إيمان المطيري، أن النساء السعوديات يمثلن الآن 20% من رواد الأعمال بالمملكة؛ حيث أنهن لديهن القدرات والمهارة والإرادة للقيام بذلك؛ فيما تكون الإناث 50% من طلبة الدراسات العليا.

وقالت ” المطيري ” أن 54% من الخريجات هن في الواقع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ حيث أن هذه هي قوة الاقتصاد التي يتم البناء عليها.