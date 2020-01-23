بالفيديو.. إيمان المطيري: 20% من رواد الأعمال بالمملكة مواطنات
تحدثت إيمان المطيري، مساعد وزير التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن طموحات وتقدّم المرأة السعودية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبناء مستقبل أفضل للمملكة، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضحت إيمان المطيري، أن النساء السعوديات يمثلن الآن 20% من رواد الأعمال بالمملكة؛ حيث أنهن لديهن القدرات والمهارة والإرادة للقيام بذلك؛ فيما تكون الإناث 50% من طلبة الدراسات العليا.
وقالت ” المطيري ” أن 54% من الخريجات هن في الواقع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ حيث أن هذه هي قوة الاقتصاد التي يتم البناء عليها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 9 دقائق
لا غرابة
يسيرون على نهج امهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها