الادعاء الياباني يرد على أقوال كارلوس غصن: «زائفة»

طوكيو(صدى):

رد الادعاء الياباني على مزاعم كارلوس غصن، المدير السابق لشركة نيسان الذي فر من اليابان، بأنه تعرض لتحقيق استمر “لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم” خلال التحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وكان غصن قد قال”خلال الأشهر الأخيرة كان يجري التحقيق معي لمدة تصل إلى ثماني ساعات يوميا دون حضور اي محام، ودون أن أفهم بالضبط ما هي التهم الموجهة لي، ودون الاطلاع على الأدلة التي بررت هذه المهزلة ضد حقوق الانسان وكرامتي”.

وقال نائب رئيس مكتب الادعاء العام لمنطقة طوكيو تاكاهيرو سايتو إن مزاعم غصن “زائفة وتهدف إلى تضليل الاعلام”.

وأضاف “لقد أمضى غصن 130 يوما في الاحتجاز واستجوب في اجمالي 70 يوما. ما يعني أنه لم يستجوب لمدة 60 يوما”.

وتابع “في المعدل تم استجوابه أقل من أربع ساعات يوميا”، موضحًا أن عملية الاستجواب كانت تتوقف عند وجبات الطعام والزيارات والاستحمام ولمنح غصن فرصة التشاور مع محاميه، وهو الوقت الذي اعتبره غصن وقت “استجواب”.

وأكد ان “أطول فترة استجواب خلال يوم واحد كانت نحو ست ساعات غير متواصلة وتخللتها استراحات. لم يستمر التحقيق مدة سبع ساعات ناهيك عن ثماني ساعات”، مشيرا إلى أن كل شيء مسجل وكان سيقدم خلال محاكمة غصن لولا هروبه.