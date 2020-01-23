التعادل السلبي يحسم مواجهة ضمك والفتح

ماجد محمد(صدى):

تعادل نادي الفتح ونظيره ضمك، سلبيًا اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شهد اللقاء سيطرة متبادلة من جانب الفريقين، لكن دون استغلال الفرص.

وألغى حكم المباراة هدفًا لنادي ضمك في الشوط الثاني، بالإضافة إلى منح لاعب ضمك نجيب عماري البطاقة الحمراء عند الدقيقة 71؛ فيما سيطر نادي الفتح على أحداث المباراة، في الثلث ساعة الأخير من عمر المباراة.

ونجح تي فريدي، في تسجيل هدفا للفتح في الدقيقة 90 +6، قبل أن يلغيه الحكم بعد الرجوع لتقنية الـ “VAR”؛ ليرتفع رصيد الفتح إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما ارتفع رصيد ضمك إلى 9 نقاط في المركز الأخير.