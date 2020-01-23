بالفيديو.. إيران تقحم الشعب اللبناني في مزاعم الثأر لمقتل سليماني
نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، مقطع فيديو ” انيميشن ” تحت عنوان ” من أجل قاسم “.
وزعم الحرث الثوري الإيراني أنه يخوض الحرب في لبنان ضد إسرائيل للرد على مقتل قاسم سليماني، مما أثار استغراب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين ” شو دخل الشعب اللبناني بمقتل الإرهابي المجرم قاسم سليماني ؟!!”.
في حين علق أحد النشطاء على الفيديو قائلا : ما شاء الله على كمية الطائرات الحديثة بالفيلم بالواقع أحدث طائرة عندهم هي F14 اللي سرقوها من العراق بعد ان ارسلهن صدام تجنباً لقصف التحالف.
ويذكر أن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، ادعى علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، مقتل 50 أمريكيًا في عمليات عسكرية قامت بها إيران في مياه الخليج.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 37 دقيقة
يجب أن يتحد السنة والمسيحيين والدروز المعارضين لحزب الله اللبناني.
للانقضاض على فلول أتباع إيران في لبنان لو اشعلوا حرب مناصرة لإيران لا ناقة ولا جمل للبنان بها.
فرصة عظيمة لهم إسرائيل من الإمام وهم من الخلف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91789 ] نشر منذ 29 دقيقة
الفرس المجوس الرافضه ، يضربون العرب في بعضهم ، وهم يتفرجون ..
.. اصحوا ياعرب ، المجوس الصفويون لايرونكم إلا أعداء ويستعملونكم بأسم التشيع لقتل إخوانكم ..
.. الى متى هذا الغباء وغسل الأدمغه ، ألا تصحوا …!!!؟