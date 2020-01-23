بالفيديو.. إيران تقحم الشعب اللبناني في مزاعم الثأر لمقتل سليماني

طهران(صدى):

نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، مقطع فيديو ” انيميشن ” تحت عنوان ” من أجل قاسم “.

وزعم الحرث الثوري الإيراني أنه يخوض الحرب في لبنان ضد إسرائيل للرد على مقتل قاسم سليماني، مما أثار استغراب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين ” شو دخل الشعب اللبناني بمقتل الإرهابي المجرم قاسم سليماني ؟!!”.

في حين علق أحد النشطاء على الفيديو قائلا : ما شاء الله على كمية الطائرات الحديثة بالفيلم بالواقع أحدث طائرة عندهم هي F14 اللي سرقوها من العراق بعد ان ارسلهن صدام تجنباً لقصف التحالف.

ويذكر أن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، ادعى علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، مقتل 50 أمريكيًا في عمليات عسكرية قامت بها إيران في مياه الخليج.