سمكة تقفز من الماء وتخترق رقبة شاب 

جاكرتا(صدى):

اخترقت سمكة إبرة رقبة شاب إندونيسي بعدما قفزت من المياه، فطعنته أثناء ممارسة الصيد مع والده قبالة سواحل جزيرة سولاويزي.

وبدا في الصور فم سمك الفصيلة الخرمية، يخترق رقبته الشاب من جهة لتخرج من الجهة الأخرى، حيث ظلت السمكة عالقت في جسمه، حتى تمت إزالتها في المستشفى.

وكان الشاب أصيب بجروح خطيرة، تطلبت منه إجراء عملية جراحية عاجلة من أجل إزالة السمكة من الرقبة التي تحتوي على شريان كبير، حيث استغرقت نحو ساعتين.

ومازال الشاب الإندونيسي في المستشفى، ولم يغادره بسبب الحمى التي أصيب بها، منتظرين أن تهدأ الحمى.