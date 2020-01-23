فالنسيا يختبر برشلونة ويعتمد أسلوب لعب جديد

نواف السالم(صدى):

تبدأ عجلة “الليغا” الإسبانية مجدداً الجمعة بانطلاق الجولة الحادية والعشرين من المسابقة التي تشهد منافسة قوية بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وسيكون برشلونة مع أول اختبار قوي لمدربه الجديد، كيكي سيتيين، حينما يحل السبت ضيفاً على فالنسيا في ملعبه ميستايا، أما الريال المنتشي بعد تتويجه بالسوبر الإسباني في المملكة.

ويذكر أن مواجهة فالنسيا هي الثالثة لبرشلونة مع سيتيين، لكن الفريق لم يظهر حتى الآن بالوجه المأمول بعد انتصارين تحققا بالكاد أمام غرناطة في الدوري 1-0 وإيبيزا أمس في دور الـ32 بكأس الملك 2-1.

ويعتمد سيتيين طريقة لعب “كرويف” على لاعبي “البرسا”، وهو الأسلوب الذي لم يتأقلم عليه بعد لاعبو الفريق، بعدما أقر الفرنسي أنطوان غريزمان بذلك عقب انتصار الفريق على إيبيزا بثنائية تكفل بتسجيلها.

ويغيب عن صفوف البرسا المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز وكذلك المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، وينتظر أن يعاود سيتيين اعتماده على اللاعب الناشئ أنسو فاتي.

وفي فشل برشلونة في الفوز على فالنسيا، فإن ريال مدريد سيتصدر الأحد الليغا، خاصة وأنه لم يخسر منذ 18 مباراة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.