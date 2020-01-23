« العمل » تكشف الهدف من تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الموافقة على طلب تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادرنا في وزارة العمل فإن الهدف من الجمعية هو تنمية الفكر العلمي وتوعية المجتمع بمفهوم التجارة الإلكترونية والمقصود منها، وتطوير وإرشاد المواقع والمنصات الإلكترونية وتجهيزها لممارسة التجارة الإلكترونية.

وتعتمد أنشطة الجمعية على التوعية والتثقيف، والدراسات والأبحاث، والبرامج والفعاليات، بالإضافة إلى الإرشاد والاستشارات، وسيكون مقر الجمعية في مدينة الرياض.