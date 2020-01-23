كيم كارداشيان تواجه اتهاما بـ «السرقة»

واشنطن(صدى):

رفع مصور فوتوغرافي يدعى سعيد بولدن، دعوى قضائية ضد نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، متهمًا إياها بالسرقة.

واتهم بولدن، نجمة تليفزيون الواقه بأنها سرقت صورة قام بالتقاطها، وشاركتها بموقع “إنستغرام”، حيث تضم الصورة كيم كارداشيان وزوجها كانيى ويست، ليقول المصور أنها لم تحصل على إذنه مقابل نشرها.

وكانت الصورة قد التقطت لكيم كارداشيان وكانيى ويست، في أكتوبر 2018، وحازت على أكثر من 2.2 مليون إعجاب عبر حسابها على “إنستغرام”؛ فيما قد تدفع للمصور أي أرباح جنتها من وراء منشورها، تعويضا عن الأضرار الأدبية التي تعرض لها، بحسب المصور.