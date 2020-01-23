إيران تزعم مقتل 50 أمريكيا بعمليات عسكرية في الخليج
ادعى قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، مقتل 50 أمريكيًا في عمليات عسكرية قامت بها إيران في مياه الخليج.
وأوضح القائد الإيراني، أنهم اعتدوا على 6 أهداف أمريكية في الخليج كان أولها تدمير سفينة تنغساري، وثانيها تدمير الناقلة النفطية سي إل سيتي، وثالثها تدمير الناقلة النفطية العملاقة بريجتون،
وزعم ” تنغسيري ” إن هذه العمليات وغيرها أسفرت عن مقتل أكثر من 50 أمريكيًا؛ فيما لم يكشف عن الفترة الزمنية التي وقعت فيها هذه العمليات وفق ما صرح له.
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