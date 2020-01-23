إيران تزعم مقتل 50 أمريكيا بعمليات عسكرية في الخليج‎

طهران(صدى):

ادعى قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، مقتل 50 أمريكيًا في عمليات عسكرية قامت بها إيران في مياه الخليج.

وأوضح القائد الإيراني، أنهم اعتدوا على 6 أهداف أمريكية في الخليج كان أولها تدمير سفينة تنغساري، وثانيها تدمير الناقلة النفطية سي إل سيتي، وثالثها تدمير الناقلة النفطية العملاقة بريجتون،

وزعم ” تنغسيري ” إن هذه العمليات وغيرها أسفرت عن مقتل أكثر من 50 أمريكيًا؛ فيما لم يكشف عن الفترة الزمنية التي وقعت فيها هذه العمليات وفق ما صرح له.