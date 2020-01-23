بالصور.. الهلال يستعد لمواجهة الشباب بالدوري

نواف السالم(صدى):

يواصل نادي الهلال استعداداته لمواجهة الشباب يوم السبت القادم، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث أدى مرانه الرئيسي مساء اليوم الخميس، والذي تركز على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.

وتخلل المران تطبيقات تكتيكية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب؛ فيما تواجد اللاعب محمد البريك في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي عقب شعوره بآلام في العضلة الضامة؛ فيما يختتم الفريق استعداداته بمران مغلق مساء الغد.