مميزات سيارة دودج فايبر المعدلة بقوة 1400 حصان

واشنطن(صدى):

تمكنت سيارة فايبر 2006 المعدلة هذه من تخطي سرعة 405 كلم/سا، حيث أن هذه السرعة هي الأسرع بين جميع سيارات دودج التي تستخدم محرك V10.

وتحصل هذه السيارة على قوة 1400 حصان بمساعدة محرك مزدوج التوربو يمكنكم سماعه بشكل جيد في الفيديو، وقد كانت السيارة هناك تختبر أجزاء المحرك المعدلة وكذلك الإطارات.

كما تحتوي على مظلة خلفية، فسواءً توقع السائق أن يصل إلى سرعة 405 كلم/سا أم لا، فمن الآمن أن نقول إن المظلة عنصر هام للغاية عند الانطلاق بسرعات كبيرة.

وقالت Johnny Bohmer Proving Grounds التي عدلت السيارة أنها تستخدم أنظمة مراقبة Garmin وRacelogic لفحص التسارع والسرعة، ويتم التعامل مع أرقام التسارع والسرعة من قبل International Mile Racing Association (IMRA)، وهي هيئة معترف بها من موسوعة جينيس وغيرها، لذا فهذا الرقم مسجل رسمياً ولا غبار عليه.