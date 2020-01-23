أحمد صادق :صفقات الاتحاد لم تنته

ماجد محمد(صدى):

كشف أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، اليوم الخميس، أن صفقات الاتحاد في السوق الشتوية الحالية لم تنته.

وقال دياب: “نركز على الأمور الفنية في اختياراتنا بدون عاطفة وبناء على رأي المدرب واللجنة الفنية”.

وأضاف: “يتبقى في عقد سانوجو مع الاتحاد عامين وتمت إعارته للمدة المتبقية منه، وصفقات الاتحاد لم تنته، وأنمار الحائلي رئيس النادي يبذل جهودًا كبيرة مالية وجسدية لخدمة الفريق الكروي”.

وتابع: “وجود المعارضين للإدارة الاتحادية ليس دليلًا على فشلها، بل يرفع من جودة العمل”.

وتعليقا على صفقة عبد المجيد السواط، بقوله:” الذين يعاتبون المركز الإعلامي على التأخر في إعلان خبر التعاقد مع اللاعب السواط لابد وأن يعرفوا أن التوقيع تم في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل”.

واختتم : “كل ما نشر قبل ذلك كان اجتهادات وتوقعات.. والمركز لا يمكنه أن يعلن عن شيء حتى يأخذ الصفة النهائية بصِيغة قانونية”.