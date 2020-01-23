رجل يخنق زوجته حتي الموت لسبب صادم 

واشنطن(صدى):

أقدم رجل علي خنق زوجته حتى الموت، أمام طفلتهما ذات الستة أشهر، بعدما أجبرها على الركوع وإعلان حبها له في منزلهما بمدينة بيكسهيل شرق ساسكس.

واكتشفت الجريمة البشعة عندما اتصل المتهم بالشرطة لإبلاغهم أن زوجته توفيت من أجله، بعدما قيدها بشدة؛ ما أدى لتوقفها عن التنفس واختناقها حتى الموت.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن الزوجين كانا في علاقة مضطربة متواصلة، والتي قادت إلى وفاة الزوجة.

يذكر أن الضحية أخبرت زملاءها في العمل، أن زوجها كان يعنفها في إحدى المرات، حيث أمسك برأسها وضربها بعنف في لوحة قيادة السيارة، وفي مرة أخرى سحبها من شعرها ليخرجها من السيارة.