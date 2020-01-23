أفكار خاطئة عن الزواج بعد سن الثلاثين وفوائد عديدة له

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتقد العديد من النساء في سن الثلاثين، انهم وصلوا لمرحلة العنوسة، وأن فرصة الزواج والحمل أصبحت ضعيفة.

وقدم الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية بعض الأفكار والمعتقدات الخاطئة عن الزواج، مؤكدا أن عملية إنتاج البويضات في الانخفاض لدى السيدات بعد بلوغهن الثلاثين، لكن هذا لا يعني أن هذه العملية ستتوقف فجأة، لذا يعد الحمل من الطبيعي جداً وغير المقلق بالنسبة للمرأة بعد سن الثلاثين.

ويتأثر الرجل مع تقدمه بالعمر تماماً مثل النساء، فقد أظهرت دراسة حديثة أن الرجال بعد سن الأربعين تزداد لديهم مخاطر إنجاب أطفال مصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD.

في حين كشفت الإحصائيات أن نسبة الطلاق تنخفض في حالة الزواج بين عمر 28 و32، فيما ترتفع مرة أخرى في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات بمعدل 5% لكل سنة فوق سن 32.

ويأتي ذلك بسبب النضوج الفكري والعقلي للزوجين وخاصة للمرأة باعتبارها أساس بناء الأسرة، وهذا يجعلها تمتلك فرصة أكبر على حل الخلافات والمشكلات الزوجية، وتبادل التفاهم والحوار، وهذه من الأسباب الرئيسية التي تقلل من نسبة حدوث الطلاق.