بالصور.. حفيد عادل إمام يخطف الأنظار في أحدث ظهور له 

القاهرة (صدى):

أظهر مقطع فيديو عادل رامي إمام، حفيد الفنان المصري عادل إمام برفقة والده، حيث يعد ظهور غير مألوف لحفيد الزعيم مما خطف أنظار المتابعين علي إنستجرام.

وكتب عادل علي الفيديو الذي نشره والده عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، قائلا:“مبسوط إن الفيديو عجبكوا، واي حد عنده أي تعليق يكتبه في الكومنتات، وعايز أشكر أبويا إنه ساعدني أنشر الفيديو”.

وكان عادل إمام يعرض له فى رمضان المقبل 2020، مسلسله الجديد “فالنتينو”، وكانت أبرز أعماله الفنية خلال الأعوام الماضية مسلسل “عفاريت عدلي علام”، و”عوالم خفية”.