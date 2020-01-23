مركز «وقاية» يوضح حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ” وقاية ” ، اليوم الخميس، حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأكد المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه لم يتم رصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد nCoV2019 في المملكة حتى الآن.

وكان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، قد قال أن هناك حالة إصابة بالفيروس لممرضة هندية تعمل في مستشفى بالمملكة، لافتًا إلى أنها تخضع للعلاج في مستشفى عسير، الأمر الذي نفاه ” وقاية ” .