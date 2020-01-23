الهند تعلن إصابة ممرضة هندية بفيروس كورونا الجديد في السعودية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، عن إصابة ممرضة هندية في المملكة بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، أن ذلك بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهن من كيرالا، يعملون في مستشفى بالمملكة، لافتًا إلى أنها تخضع للعلاج في مستشفى عسير حيث أنها ” تتماثل للشفاء بشكل جيد “.