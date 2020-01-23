«الحمدان» يكشف إنجازات الخدمة المدنية: عالجنا هذه المشاكل

علي القحطاني(صدى):

خلع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، مشلح الوزير خلال لقاءٍ جمع مسؤولي وزارته بلفيفٍ من الإعلاميين والكتاب وقادة الرأي، حيث حضر بذهنٍ مدرك ومتفهم لجميع التفاصيل الخاصة بوزارة الخدمة المدنية.

وقال الوزير مخاطباً الإعلاميين : “لا نريدكم أن تحرصوا على رصد الإنجازات فحسب، نريد رصد أثرها، وتسليط الضوء على مدى تحقيقها لأهدافها.

وأضاف : أنتم شركاء نجاح لنا. خلال السنة الماضية ومن خلال علاقتنا مع الإعلام رصدنا كثيراً من المشاكل التي تواجه الجهات الحكومية في ملفّ الموارد البشرية، وقمنا بمعالجة ما أمكن معالجته، ورحلة التطوير مستمرة”.

تحدّث “الحمدان” عن تغيير وتطوير البنية البشرية عبر الاستثمار برأس المال البشري، وأنهم يعملون في الخدمة المدنية على عدد من البرامج والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الموظف في القطاع العام.

وأضاف: ربطنا الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، ومكّنا المرأة عبر إنشاء وكالة خاصة بتمكين المرأة، ونعمل على تعزيز دورها القيادي.

وتابع: اكتشفنا الكثير من المواهب. أنا فخور ومتيقن بأن يكون لهذه الوكالة دور محوري وأساسي في تمكين المرأة في القطاع الحكومي.

وعرض صوراً متعددة لموظفي وزارة الخدمة المدنية قائلاً: هؤلاء من أفخر بهم، وهم من يستحقون الشكر والتقدير، ما سمعتموه وما سيأتي من إنجاز، قصة هم أبطالها وأنا أقلّهم جهداً، وكم تمنيت أن تستوعبهم المنصة جميعاً، ولكن لعلي أترك المساحة لأدعو وكلاء الوزارة ليرووا لكم فصولها.