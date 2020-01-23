لويس غارسيا: الهلال فريق قوي ولكننا جاهزون

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الشباب لويس غارسيا، على أن مواجهة الهلال السبت القادم، ستكون مباراة مهمة وقوية، أمام فريق كبير.

وقال غارسيا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، تنتظرنا مباراة مهمة وقوية أمام فريق لديه لاعبين مميزين والمباراة ستكون جميلة ومثيرة وتعني لنا الكثير.

وأضاف : سنواجه بطل آسيا وأفضل فريق في الدوري ولككنا جاهزون ونستطيع الفوز على أي فريق ولدينا طموح كبير لكسب نقاط المباراة لإسعاد الجماهير الشبابية.

وتابع : الشباب مستواه تطور خلال الفترة الماضية وقد فاز في 4 مباريات على التوالي، وبدعم الإدارة والجماهير نحن جاهزون للقاء ومستعدون للفوز بنقاط المباراة.

في حين قال الكابتن ماكيتي ديوب : إن المبارة مهمة وتعني لنا الكثير خصوصا بعد فوزنا في 4 مباريات على التوالي، الهلال فريق فوي ولديه لاعبين جيدين ويقدم مستويات مميزة.

وأضاف : نحن جاهزون لخطف نقاط المباراة وتشريف الشباب، مباراة السبت بالنسبة لنا مباراة مهمة وتعني لي الكثير ولعبت الكثير من المباريات الكبيرة.