وزارة الدفاع توضح الوثائق المطلوبة للقبول الموحد

عادل الحربي(صدى):

شرعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، في عمليات القبول والتسجيل لعام 1441هـ للالتحاق بالخدمة العسكرية للجامعيين من خريجي كلية الطب؛ داعية الجامعيين في 20 تخصصاً طبياً إلى الدخول على بوابة القبول الموحد على موقع وزارة الدفاع السعودية والاطلاع على شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد.

وتعد الوثائق المطلوبة للالتحاق بالخدمة العسكرية للجامعيين هي: طلب الالتحاق ( الاستمارة ) بالقوات المسلحة (للجامعيين) مكتمل البيانات ومصدق ومختوم من الجهات المختصة، صورة شهادة الامتياز (للتخصصات الطبية) مصدقة من الجهة التي تخرج منها.

ومن بين الوثائق المطلوبة: صورة وثيقة التخرج من الجامعة مصدقة من الجهة التي تخرج منها، صورة من كشف الدرجات (السجل الأكاديمي) مصدقة من الجهة التي تخرج منها، بيانات الخريج الجامعي مصدقة من قبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، وإذا كانت الشهادة من خارج المملكة التصديق من الملحق الثقافي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى صورة الشهادة الجامعية والثانوية في حال كون أي من الشهادتين صادرة من خارج المملكة معادلة ومصدقة من وزارة التعليم العالي، صورة من دفتر العائلة لطالب الالتحاق وصورة البطاقة الشخصية، صورة من دفتر العائلة لوالد طالب الالتحاق وصورة البطاقة الشخصية، صورة من حفيظة نفوس جد طالب الالتحاق أو دفتر العائلة ( إن وجد )، صورة ملونة حديثة عدد ( 6 ) مقاس 4×6.