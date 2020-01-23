واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول النساء الحوامل

واشنطن(صدى):

تفرض السلطات الأمريكية، قيودا على تأشيرات دخول البلاد بهدف محاربة “سياحة الولادة” التي تمارسها نساء يقدمن إلى البلاد وينجبن أطفالا هناك للظفر بجواز سفر أمريكي.

وكشفت تقارير أن موظفي القنصليات الأمريكية الذين يرون أن طالبات التأشيرة يخططن للقدوم إلى الولايات المتحدة من أجل الإنجاب، سيعاملن من الآن فصاعدا كغيرهم من الأجانب القادمين للبلاد من أجل الخضوع لعلاج طبي.

وأكدت أنه سيتوجب عليهن إثبات أنهن يخططن للقدوم للبلد من أجل الخضوع لعلاج طبي ويملكن المال اللازم لذلك.

في حين قال مسؤولان بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تعتزم نشر القوانين الخاصة بهذا الشأن، اليوم الخميس، على أن تصير سارية المفعول الجمعة.