هيئة الاتصالات تكشف عن حالة واحدة يحق فيها للمستخدمين الاعتراض على أي فاتورة 

علي القحطاني(صدى):

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العملاء للاعتراض علي أي فاتورة لا تتطابق مع استخدامهم.

وأضافت هيئة الاتصالات:” يحق الاعتراض علي أي مبالغ في الفاتورة لا تتطابق مع استخدامك”، لافتة:” الاعتراض على أجور هذه الخدمات يكون خلال 60 يوم من تاريخ صدور الفاتورة”.

وأبانت هيئة الاتصالات:” لا يجب دفع الأجور التي تم الاعتراض عنها إلى أن يتم البت في الاعتراض”، مشددة:”المستخدم مسؤول عن دفع جميع أجور الخدمات الصادرة من هاتفه”.