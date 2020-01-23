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    يناير

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  3. هيئة الاتصالات تكشف عن حالة واحدة يحق فيها للمستخدمين الاعتراض على أي فاتورة 

هيئة الاتصالات تكشف عن حالة واحدة يحق فيها للمستخدمين الاعتراض على أي فاتورة 

هيئة الاتصالات تكشف عن حالة واحدة يحق فيها للمستخدمين الاعتراض على أي فاتورة 
علي القحطاني(صدى):

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العملاء للاعتراض علي أي فاتورة لا تتطابق مع استخدامهم.

وأضافت هيئة الاتصالات:” يحق الاعتراض علي  أي مبالغ في الفاتورة لا تتطابق مع استخدامك”، لافتة:” الاعتراض على أجور هذه الخدمات يكون خلال 60 يوم من تاريخ صدور الفاتورة”.

وأبانت هيئة الاتصالات:” لا يجب دفع الأجور التي تم الاعتراض عنها إلى أن يتم البت في الاعتراض”، مشددة:”المستخدم مسؤول عن دفع جميع أجور الخدمات الصادرة من هاتفه”.


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