تصفية حقوق العامل في مدة لا تزيد عن أسبوع حال انتهاء الخدمة

عادل الحربي(صدى):

تنص الأنظمة على أنه ‏إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.

وفي السياق نفسه، أوضح برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، اليوم الخميس، أن مكافأة نهاية الخدمة هي مكافأة تعطى للعامل إذا انتهت علاقته بالعمل عن مدة خدمته.

وقال البرنامج أنه تحسب مكافأة نهاية الخدمة، على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة.