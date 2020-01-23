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جينك البلجيكي يهزم ناشئي النصر بـ «ثمانية» ثقيلة

جينك البلجيكي يهزم ناشئي النصر بـ «ثمانية» ثقيلة
ماجد محمد(صدى):

تلقى فريق ال‏ناشئين ‎بنادي النصر، اليوم الخميس، خسارة ثقيلة من ‎فريق جينك البلجيكي بثمانية أهداف دون رد، في كأس القادة السعودي، المقام في معهد إعداد القادة بالرياض.

وكان فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الهلال تحت 17 سنة، قد تلقى الهزيمة أمام فريق زينيت الروسي بثلاثة أهداف لهدفين، اليوم، على ملعب معهد إعداد القادة بالرياض؛ ليلاقي ثالث المجموعة (ب)، عصر يوم غد الجمعة، وذلك لتحديد المراكز.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 5 دقائق

هزيمة طبيعية لأن التركيبة التي تم فيها تدريب هؤلاء قديمة من تركيبات المعتوه / فهد الطخيم عندما كان مشرف الناشئين لكرة القدم …!!
اسس فيهم روح الإنهزاميه والإحباط طول تلك الفترة وهاهي هي ثمرة تركيبة فهد الطخيم . التي أعلن عنها منذ أيام ويذم تركيبة نادي الأهلي السعودي …
شاهدوا هذا الفيديو للمعتوه فهد الطخيم
https://www.slaati.com/2020/01/22/p1567593.html

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