بالفيديو.. شتائم وألفاظ نابية بمشاجرة عنيفة علي متن طائرة متجهة إلى دبي

موسكو(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين سيدة مخمورة وعدد من الركاب على متن طائرة متجهة من أوفا إلى دبي.

وبدا في المقطع السيدة المخمورة ترقص وتغني بصوت عال بعد إقلاع الطائرة، حيث أزعجت الركاب الذين استاءوا من تصرفاتها الغريبة.

ووفق ما جاء في الفيديو فإت السيدة انهالت علي الركاب بالسباب والشتائم بالألفاظ النابية، كما اعتدت بالضرب المبرح على الرجال الذين قدموا لها ملاحظات، ثم قام الطيار بإبلاغ الركاب بأن الطائرة ستهبط اضطراريا في إيران إذا لم تهدأ هذه السيدة.