  • الخميس 23

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة العامة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

النيابة العامة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

النيابة العامة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص “، وبعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة شرعاً والمقررة نظاماً.

وأوضحت النيابة العامة، أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على: لا يجوز توقيع عقوبة جزتئية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تجرى وفقًا للمقتضى الشرعي ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2610 ] نشر منذ 7 دقائق

النيابة العامه تنوب عن السلطه الحكمه وهي جهة تنفيذية تطبيقية و ليست تشريعية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *