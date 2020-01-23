بالفيديو.. نيمار يمرر الكرة بـ«مؤخرته»

طلال الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، تمرير البرازيلي نيمار، الكرة لأحد زملائه بـ”مؤخرته” خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان وريمس (3-0) في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية، أمس الأربعاء.

وساهم نيمار خلال المباراة في الأهداف الثلاثة لفريقه من خلال كرات ثابتة قام بتنفيذها وسجل منها مواطنه ماركينوس الهدف الأول، وغيسلان كونان لاعب ريمس بالخطأ في مرماه الهدف الثاني، وإيزو كواسي الهدف الثالث.

ويذكر أن سان جيرمان سيواجه في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، نادي أولمبيك ليون.