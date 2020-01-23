بالفيديو.. غريزمان يضع مذيعة في موقف محرج بعد مباراة برشلونة وإيبيزا

ماجد محمد(صدى):

وضع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، مهاجم نادي برشلونة،إحدى المذيعات خلال حوارها معه في موقف محرج، بعد نهاية مباراة “البارسا” وإيبيزا، في الدور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وبدا غريزمان في مقطع فيديو عقب المباراة خلال حواره مع مذيعة يجذب مظلة الأخيرة، ليحتمي بها من الأمطار الغزيرة التي كانت تتساقط على الملعب.

ّوفاجأ غريزمان المذيعة بجذب المظلة نحوه ليحتمي بها لتبتسم المذيعة وهي محرجة، ومن اللافت للانتباه بالمقطع أن المذيعة، جذبت المظلة نحوها مرة أخرى.