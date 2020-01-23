بالفيديو.. مميزات عديدة لـ «التاكسي الأخضر» في المطار بعد إعلان الهوية الجديدة

حمود العنزي(صدى):

دشنت وزارة النقل بـالرياض سيارات أجرة ذات هوية إلكترونية جديدة، تبدأ انطلاقها رسمياً في مطارات المملكة، بهدف تحسين الخدمات لزوار المملكة.

وأظهر مقطع فيديو متداول مميزات السيارات الجديدة، حيث أنه يمكن تقديم خدمة “الإنترنت، والكاميرا، وحساسات المقاعد، وشاشة أمامية وخلفية مزودة بعداد إلكتروني لاحتساب الأجرة.

بالإضافة إلى إمكانية الدفع بواسطة البطاقات والأجهزة الذكية، ونظام تحديد المواقع والوجهات، و زر الطوارئ، وعرض بيانات السائق والشركة، وطابعة فواتير، وتقديم بيانات عن السيارة والمنشأة.

ومن أبرز مميزات الشاشة الذكية لسيارات الأجرة المطوّرة في المملكة وجود تسعيرة ظاهرة للراكب، وتتبع حي ومباشر مع تحديد سرعة المركبة وحفظ مسارات وتحركات وتوقفات المركبة، وتحديد اجمالي ساعات التشغيل.

كما تتميز بتحديد حالة جهاز التتبع في المركبة وإرسال تنبيه في حالة التلاعب أو في حالة حدوث حادث أو للإشعارات والإنذارات عبر رسائل نصية.