بالفيديو.. محمد صلاح لـ« لوفرين »:« لن أعتذر »

طلال الغامدي(صدى):

رصد مقطع فيديو اللاعب المصري محمد صلاح وهويمارس رياضة تنس الطاولة ”البنغ بونغ“ مع زميله الكرواتي ديان لوفرين.

وبدا في مقطع الفيديو محمد صلاح يتفوق على لوفرين في مباراة تنس الطاولة التي خاضها النجمان في مركز التدريب الخاص بنادي ليفربول.

وظهر في المقطع تفوق محمد صلاح، على لوفرين، حيث ساعده الحظ في الكثير من اللعبات التي فاجأت زميله الكرواتي، والذي داعب صلاح بقوله: ”عليك أن تعتذر على فوزك باستخدام الحظ“، فرد صلاح، قائلا: ”بالطبع لا، لن أعتذر“.