خبراء يحذرون من استمرار استخدام الهواتف القديمة

وكالات(صدى):

كشف خبراء أمن الإنترنت أن استخدامك لهواتف آيفون أو أندرويد القديمة، يمكن أن يعرضك لخطر هجمات الاختراق المدمرة.

ويمكن أن تشمل الاختراقات: التجسس على المستخدمين أو سرقة المعلومات الخاصة. ويمكن أن تكون الهواتف “قديمة”، من حيث عدم تلقي تحديثات البرامج بعد عام أو عامين فقط.

ويقوم عملاق التكنولوجيا بإبطاء الأجهزة القديمة بشكل منتظم، نظرا لأنه ليس عمليا توفير التحديث المستمر لجميع الهواتف، ما يعرّض هواتف المستخدمين على المدى الطويل للخطر.

وفي حديثه مع “ذي صن”، قال براين هيجنز، المتخصص في شؤون الأمن في Comparitech.com: “البرامج والأجهزة غير المدعومة تشكل خطرا لا يصدق على المستهلكين، لأنه لا توجد حماية من مجرمي الإنترنت. ولن تكون جميع نقاط الضعف هي المعرفة الشائعة بين المجتمع الإجرامي فقط، حيث لن يكون المستخدمون قادرين على تنزيل برنامج مكافحة الفيروسات. ولن تقبل الأجهزة غير المدعومة أي تصحيحات أمان حديثة، ما يجعلها “عرضة للهجمات بشكل لا يصدق””.

ويرى القراصنة هذه الأجهزة القديمة كأهداف سهلة، ويمكنهم الاعتداء على هاتفك بعدة طرق مختلفة.

لذا، من الهام التحقق عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان جهازك ما يزال يتلقى تحديثات البرامج.