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بالفيديو.. سعاد سلمان تطمئن جمهورها من داخل غرفة العمليات

بالفيديو.. سعاد سلمان تطمئن جمهورها من داخل غرفة العمليات
متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشرت الإعلامية سعاد سلمان فيديو من داخل غرفة العمليات، بالصوت والصورة خلال إجراءها عملية تكميم المعدة، بالإضافة إلى صورة توضح حجم معدتها الذي تعرض للقص.

ووجهت سعاد سلمان الشكر للطبيبين الجراحين طلال الخضر ومهند الحداد اللذين قاما بالعملية.

وكانت سلمان قد قررت الخضوع لعملية تكميم، للتخلص من الوزن الزائد، بعد سؤال متصل لعا لماذا لا تعمل على إنقاص وزنها، موضحة أنها وجدت صعوبة في إنقاص وزنها بالريجيمات المختلفة.


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