تحدي جديد على «تيك توك» يعرض الحياة للخطر

وكالات(صدى):

يطلق مستخدمو تطبيق «تيك توك»، أنواع مختلفة من التحدي باستمرار لخلق أجواء مختلفة من التفاعل.

وحذر خبراء من تحد جديد انتشر على التطبيق، يلزم المشارك وضع قطعة نقود معدنية بين الشاحن وقابس الكهرباء، ما يسفر عنه شرارة كهربائية.

ونبه خبراء إلى خطورة هذا التحدي، وأنه قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي ينتج عنه حرائق خطيرة، وتم ربط حريقين في ماساتشوستس الامريكية بهذا التحدي، وفقا لما نقلته قناة «إن بي سي» الأمريكية.