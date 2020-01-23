انتقالات لاعبي كرة القدم في العالم تواصل الارتفاع

نواف السالم(صدى):

تواصل عائدات صفقات انتقال لاعبي كرة القدم في العالم ارتفاعها، حيث وصلت لرقم قياسي في العام الماضي بلغ 35ر7 مليار دولار.

وتم إجراء 18042 عملية انتقال في جميع أنحاء العالم، شارك فيها 15463 لاعباً من 178 دولة.

وارتفعت قيمة الانتقالات بنسبة 8ر5% عن عام 2018، وكان لأوروبا نصيب الأسد من هذه الانتقالات، وأنفقت الأندية الإنجليزية 518ر1 مليار دولار للتعاقد مع لاعبين جدد، فيما دفعت أندية إسبانيا 286ر1 مليار دولار، ودفعت الأندية الألمانية 4ر686 مليون دولار.

وكانت الأندية الإنجليزية الأكثر تحصيلاً للإيرادات من بيع اللاعبين في أوروبا، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 969 مليون دولار.

وشهدت كرة القدم النسائية ارتفاعا أيضاً في عدد صفقات اللاعبات بنسبة 7ر19%، حيث جرت 833 عملية انتقال لـ757 لاعبة من 81 دولة، وارتفع الإنفاق بنسبة 3ر16%، لتصل إلى 032ر652 مليون دولار، حسب ما ذكر «فيفا».