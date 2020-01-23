لوشيسكو يسابق الزمن لقيد «العليان»

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة الهلال عن جهود مدرب الفريق الأول لكرة القدم رازفان لوشيسكو لقيد لاعب التعاون السابق مد الله العليان في لجنة الإحتراف بالإتحاد السعودي لكرة القدم .

ويحاول لوشيسكو إنهاء الإجراءات للتأكد من مشاركة اللاعب في معسكر لقاء الشباب ضمن مباريات دوري المحترفين .

وكان الهلال قد تعاقد مع “العليان ” قبل أسابيع للإنتقال خلال الميركاتو الشتوي الحالي ، وتم تسوية الخلاف مع إدارة التعاون التي شككت في صحة التعاقد معه بحجة عدم إنهاء مدته ، بعد التنازل عن حسن كادش .