لوشيسكو يسابق الزمن لقيد «العليان»
كشفت مصادر مقربة من إدارة الهلال عن جهود مدرب الفريق الأول لكرة القدم رازفان لوشيسكو لقيد لاعب التعاون السابق مد الله العليان في لجنة الإحتراف بالإتحاد السعودي لكرة القدم .
ويحاول لوشيسكو إنهاء الإجراءات للتأكد من مشاركة اللاعب في معسكر لقاء الشباب ضمن مباريات دوري المحترفين .
وكان الهلال قد تعاقد مع “العليان ” قبل أسابيع للإنتقال خلال الميركاتو الشتوي الحالي ، وتم تسوية الخلاف مع إدارة التعاون التي شككت في صحة التعاقد معه بحجة عدم إنهاء مدته ، بعد التنازل عن حسن كادش .
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