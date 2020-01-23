تحذيرات من تحرك المنخفض القطبي العنيف في سوريا نحو المملكة ووصوله غدا

نايف السالم(صدى):

حذر خبراء في الأرصاد الجوية من دخول المنخفض الجوي شديد البرودة الذي يضرب سوريا حالياً إلى المملكة وحتى الأراضي العراقية .

وأكدت تقارير مختصة أن هذا المنخفض “قطبي المنشأ ” سيحل على الأراضي السوريا ليل اليوم الخميس ويتحرك نحو العراق وسيصل المملكة غداً الجمعة بفعل رياح نشطة .

ومن المتوقع أن تسجل سرعة الرياح 80 كلم / الساعة مع إثارة الأتربة والغبار على شرق منطقة تبوك،و الجوف،و الحدود الشمالية، وقد تمتد نحو حائل، وحفر الباطن .

وكانت الجهات المختصة بسوريا قد حذرت من منخفض جوي عنيف مصحوب بعواصف رعدية وأمطار غزيرة وثلوج فوق المرتفعات .