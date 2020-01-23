تحذيرات من تحرك المنخفض القطبي العنيف في سوريا نحو المملكة ووصوله غدا
حذر خبراء في الأرصاد الجوية من دخول المنخفض الجوي شديد البرودة الذي يضرب سوريا حالياً إلى المملكة وحتى الأراضي العراقية .
وأكدت تقارير مختصة أن هذا المنخفض “قطبي المنشأ ” سيحل على الأراضي السوريا ليل اليوم الخميس ويتحرك نحو العراق وسيصل المملكة غداً الجمعة بفعل رياح نشطة .
ومن المتوقع أن تسجل سرعة الرياح 80 كلم / الساعة مع إثارة الأتربة والغبار على شرق منطقة تبوك،و الجوف،و الحدود الشمالية، وقد تمتد نحو حائل، وحفر الباطن .
وكانت الجهات المختصة بسوريا قد حذرت من منخفض جوي عنيف مصحوب بعواصف رعدية وأمطار غزيرة وثلوج فوق المرتفعات .
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