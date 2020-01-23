أحمد السقا يثير الحيرة بسبب تصرف غريب

القاهرة(صدى):

نشر الفنان المصري أحمد السقا، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»، تجمعه بأندرو ماكنزي، مدرب الأكشن ومخرج المشاهد الصعبة في أفلام السقا.

وعلق عليها «السقا»، مدونا: «نحن نغامر بحياتنا كل يوم»، وهو ما لم يفهم جمهوره معناه.

وكان الأغرب هو خذف الفنان أحمد السقا، منشوره بعد قليل دون توضيح سبب النشر أو سبب الحذف.

من جانب آخر، يواصل أحمد السقا تصوير آخر أعماله السينمائية وهو فيلم «العنكبوت»، من بطولة منى زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي، وزكى فطين عبد الوهاب في أول عمل له بعد تعافيه من الإصابة بمرض السرطان.