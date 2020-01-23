إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بالأمن العام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن الأمن العام مُمثل في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للأمن العام للكادر النسائي على رتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

متطلبات التحضير:

1- التحضير باللباس التالي:

– صورة شخصية مربوط الشعر للخلف بالتشيرت الأبيض مقاس4*6عدد (2) صور.

– قميص رياضي (لون أبيض أكمام طويلة مكتوب عليه الاسم الثلاثي) عدد(1).

– بنطال (لون كحلي) عدد (1).

– غطاء للشعر (لون أبيض) عدد (1).

– قبعة رياضية (لون أبيض سادة) عدد(1).

– جزمة رياضية (لون ابيض سادة) عدد(1).

– جوارب (لون أبيض) عدد(1).

2- ملف شفاف يسلم عند التحضير:

– الهوية الوطنية الأصل وصورة واضحة ومكبرة عدد(5)صور.

– أصول الوثائق التي تم التقديم بها.

– إشعار بنكي برقم الإبيان.

3- أدوات مكتبية:

– (أقلام، دفتر ملاحظات).

ملاحظة:

– سيتم استقبال المتقدمات بمدينة تدريب الأمن العام بمعهد التدريب النسوي بمنطقة الرياض على طريق خريص يوم الأثنين الموافق 1441/06/02هـ وسوف يتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر مع العلم أن بداية الدورة في تمام الساعة 7:00 صباحاً.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي: عبر الرابط هنا