تقرأ المزاج وتلقي النكات.. تفاصيل سيارة هيونداي الاختبارية الجديدة

سول(صدى):

تعمل هيواندي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد شركة سامسونج، ورابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المبيعة سنويا، على جذب الأنظار إليها بكل الطرق الممكنة.

وتهدف هيواندي إلى التواصل مع الركاب بشكل عميق، بالعمل على قيادة نفسها بنفسها بسهولة والتواصل مع السيارات الأخرى والبنية التحتية بشكل فوري وسلس.

وكشفت شركة موبيس الموردة لقطع غيار هيونداي عن سيارة اختبارية جديدة في معرض إلكترونيات المستهلك باسم M.Vision S، تعمل بفكرة الذكاء الاصطناعي الشخصي للسيارة، والقادر على التنبؤ بحاجات ورغبات السائق وتلبيتها والتعاطف مع الركاب وفهمهم».

ومن التقنيات الجديدة في السيارة استخدام برمجيات التعرف على ملامح الوجه وخوارزميات معقدة أخرى، لتتحول السيارة من مجرد أداة تنقل لجزء رئيسي من حياة ملاكها،

كما تعمل على قراءة مزاج الركاب لتغيير الموسيقى أو الإضاءة، أو حتى إلقاء مزحة وفتح الحديث مع الركاب إذا دفعت الحاجة لذلك.