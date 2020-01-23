صديقة الفتاة المقتولة على يد شقيقها بالظهران تكشف تفاصيل مروعة عن الحادث

نايف السالم(صدى):

كشفت صديقة المواطنة التي قُتلت على يد شقيقها إثر إطلاق الرصاص على السيارة التي كانت تقلها أمس الأربعاء بالظهران عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي هز الرأي العام بالمملكة .

وقالت الفتاة أن الجاني كان يتعاطى الكبتاجون وسمعته سيئة وكان متسلط على شقيقته يوم الحادثة صباحاً بحجة رفضها طاعته وركوبها مع السائق متجاهلة تهديداته .

وتابعت أن الضحية كانت تدرس في كلية التميز ، وكان معها داخل الباص زميلتيها اللتان تعرضن للإصابة وكانت السيارة أمام منزل أحدهما عند وقوع الجريمة .

وأشارت أن المجرم اتصل على السائق أكثر من مرة لكن شقيقته كانت خائفة منه وتبكي وطلبت من السائق ألا يرد عليه ، حتى فوجئوا به عند منزل صديقتها .

وتابع أنه أطلق النار متعمداً على السائق في الفك السفلي ، ثم أطلق النار على شقيقته مرتين بقلبها بينما اختبأت الفتاتان تحت الكراسي ونجيا من الموت لكنها أصيبا .

وأشارت إلى أنه حمل شقيقته بنفسه بسيارته إلى المستشفى التعليمي بالخبر، وقال لهم: تأكدوا أنها ميتة، وسلم نفسه بعدها للشرطة .

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