صديقة الفتاة المقتولة على يد شقيقها بالظهران تكشف تفاصيل مروعة عن الحادث
كشفت صديقة المواطنة التي قُتلت على يد شقيقها إثر إطلاق الرصاص على السيارة التي كانت تقلها أمس الأربعاء بالظهران عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي هز الرأي العام بالمملكة .
وقالت الفتاة أن الجاني كان يتعاطى الكبتاجون وسمعته سيئة وكان متسلط على شقيقته يوم الحادثة صباحاً بحجة رفضها طاعته وركوبها مع السائق متجاهلة تهديداته .
وتابعت أن الضحية كانت تدرس في كلية التميز ، وكان معها داخل الباص زميلتيها اللتان تعرضن للإصابة وكانت السيارة أمام منزل أحدهما عند وقوع الجريمة .
وأشارت أن المجرم اتصل على السائق أكثر من مرة لكن شقيقته كانت خائفة منه وتبكي وطلبت من السائق ألا يرد عليه ، حتى فوجئوا به عند منزل صديقتها .
وتابع أنه أطلق النار متعمداً على السائق في الفك السفلي ، ثم أطلق النار على شقيقته مرتين بقلبها بينما اختبأت الفتاتان تحت الكراسي ونجيا من الموت لكنها أصيبا .
وأشارت إلى أنه حمل شقيقته بنفسه بسيارته إلى المستشفى التعليمي بالخبر، وقال لهم: تأكدوا أنها ميتة، وسلم نفسه بعدها للشرطة .
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