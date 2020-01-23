معلومات تهمك عن عملية شفط «اللغد»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كثير من النساء تعاني من وجود ” اللغلوغ ” اسفل خديها ، مما يسبب لها مشاكل وإحراج كبير ، وأحيانا تلجأن لإجراء عمليات التجميل كي تبدوا جميلة .

وقد أجرت كثير من الفنانات هذه النوعية من العمليات ومنهم الفنانة شيماء التي كشفت عن خضوعها لعملية تجميل لوجهها.

وأشارت الطبيبة إلى أنه سيتم حقن المنطقة القريبة من زاوية عينها بالفيلر من أجل شدها. وذكرت أنه سيتم أيضاً شد منطقة الذقن أو اللغلوغ.

ويشار إلى أن شيماء ليست الفنانة الأولى التي تجرى لها هذه العملية. فقد خضعت لإحدى طرقها في وقت سابق كل من الفنانتين الكويتين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي.

ويذكر أنه يتم تنحيف هذه المنطقة من خلال عملية شفط وهي تهدف إلى إزالة الدهون الزائدة في مناطق الذقن والعنق. وتستغرق مدتها ساعة واحدة تقريباً وتتم بعد الحقن بالتخدير الموضعي.

وفي هذه الحالة يحدث طبيب التجميل شقاً صغيراً في الذقن وآخر تحت الأذن. ومن خلال هذه الفتحة يقوم بإدخال أنبوب لتفتيت الدهون وسحبها.

وبعد انتهاء العملية يجب اتباع بعض الإرشادات ومنها الحصول على إجازة لمدة 3 إلى 5 أيام ووضع حمالة ذقن وعدم القيام بأي عمل متعب في الأيام العشرة التالية. ويعتبر حدوث بعض التورم أمراً طبيعياً ومن الممكن أن يزول في أيام قليلة.