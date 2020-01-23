تركي آل الشيخ يعلن عن خطة جديدة للترفيه

عادل الحربي(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على أن تتم خلال الـ4 أشهر المقبلة.

ودعا آل الشيخ، الفنانين المصريين والكتاب للاستعداد لموسمين جديدين تقام فعالياتهما بعدة مناطق في السعودية، مدونا عبر «فيسبوك»: «مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام بنرسم الآن موسمين في الـ4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد».

واستكمل تدوينته: «عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد الكل ليه خطة عندنا لو ظروفه تسمح طبعا»، مضيفا «كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شالله وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي».