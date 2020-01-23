بالصور.. «صدى» في جناح السعودية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة(صدى):

فتح جناح المملكة العربية السعودية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ٥١ أبوابه للجمهور، منذ صباح الخميس ٢٣ يناير.

وضم الجناح فروعا متنوعة من إصدارات ومطبوعات الجهات الحكومية والجامعات السعودية، بالإضافة إلى عرض دور النشر السعودية من كتب وعناوين متعددة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والتي تعكس مدى ما وصل إليه المنتج الثقافي السعودي من تميز في المحتوى والطباعة والاخراج.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم، زارا الجناح أمس للتعرف على إصداراته.

وكان في استقباله في الجناح السعودي الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي الذي قدم شرحا وافيًا لأبرز ما يتضمنه الجناح السعودي المشارك في المعرض .

وأعرب رئيس الوزراء خلال زيارته للجناح السعودي عن إعجابه بما شاهده من معروضات تقدم الصورة الحقيقية للحياة الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية، كما أثنى على الثقافة السعودية وقدرتها الفائقة على المزج المتقن بين الأصالة والمعاصرة باعتبارهما السمة الرئيسة التي تنعكس بشكل إيجابي على الشخصية السعودية .

واكد الدكتور النامي إلى أن جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام يحظى بمتابعة ودعم من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وتوجيهات سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي، مشيراً إلى حرصهم على أهمية الحضور الفاعل في المعرض لإظهار جناح المملكة بتميزه الدائم حضارياً وثقافياً.

وفي نهاية الجولة تسلم دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي هدية تذكارية من الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهوريه مصر العربية.