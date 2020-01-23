الأمين العام للاتحاد يشيد بمشروع خدمة المواعيد للشاحنات في المنافذ البريه في المملكة

بدر الحارثي(صدى):

أشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بقرار إطلاق جمارك المملكة العربية السعودية مؤخراً مشروع خدمة حجز المواعيد للشاحنات في المنافذ البرية بهدف تسهيل حركة نقل البضائع من المنافذ البرية وفي وقت قصير .

ووصف الدكتور سعود المشاري الخطوة بالمهمه على الحركة التجارية وانسياب السلع والبضائع بين المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين مما يساهم في تحفيز التشغيل في المنافذ بالسعة الكاملة على مدار الساعة ،و مما يسهم في تسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات ويرفع الطاقة التشغيلية ويجعل المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .

ودعا الدكتور سعود المشاري الى ضرورة السعي لإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك بين دول المجلس ، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025 .

يذكر أنه تم تطبيق هذه الخدمة على عدة مراحل وستكون المرحلة الأولى هي منفذ جسر الملك فهد للشاحنات الصادرة أو العابرة لمملكة البحرين والثاني منفذ البطحاء للشاحنات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة للمملكة العربية السعودية .