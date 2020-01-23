بشكتاش التركي يوقف مفاوضاته مع مهاجم الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية تركية عن سبب توقف مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي.

وقالت الصحافة التركية إن صفقة انتقال اللاعب من الاتحاد إلى بشكتاش في طريقها للفشل بسبب المغالاة في الطلبات المالية من قبل بريجوفيتش، حيث طلب الحصول على 1.5 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وهو ما تراه إدارة بشكتاش مُبالغ فيه.

وذكرت التقارير أن إدارة نادي الاتحاد لا ترغب في بقاء اللاعب وتتمنى رحيله وتنتظر صول عرض له من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل، حسب ما ورد على صحيفة «فانتك» التركية.