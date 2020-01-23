فوائد مذهلة للفجل على صحة القلب والوقاية من السرطان

واشنطن(صدى):

يعد الفجل من الخضراوات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم ، وله فوائد عديدة والتي تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والمنغنيز والألياف ومضادات الأكسدة ، نبرز 10 فوائد مذهلة للفجل بحسب موقع “إن دي تي في فوود” NDTV Food، وفوود داتا سنترال” FoodData Centralالأميركي.

كما يحتوى الفجل على فيتامينات مفيدة مثل فيتامين “C” و”B” ومشتقاته، وفيتامين “A” و”K”.وتكمن فوائد الفجل في العلاج أو الوقاية من العديد من الأمراض.

ومن هذه الفوائد:

1) يحمي كرات الدم الحمراء من التلف

2) يحسّن الهضم

3) مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية

4) للتحكم في ضغط الدم

5) يقوي المناعة

6) لفقدان الوزن

7) خصائص مضادة للسرطان

8) لصحة ونضارة البشرة

9) لشعر قوي بدون قشرة

10) يحافظ على رطوبة الجسم