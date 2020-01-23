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فيديو مثير من داخل العناية المركزة يكشف طريقة تعامل الأطباء مع مرضى كورونا

فيديو مثير من داخل العناية المركزة يكشف طريقة تعامل الأطباء مع مرضى كورونا
بكين(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات التوتر والحذر التي تعيشها المستشفيات في الصين إزاء إنتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد .

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من داخل العناية المركزة الأطباء وهم يقفون على قدم وساق لإنقاذ المصابين ، فيما حرصوا على إرتداء الكمامات والملابس الوقائية كاملةً خوفاً من العدوى .

ورغم أجواء التوتر إلا أن الأطباء كانوا يشدون من أز بعضهم البعض مستعينين بأجهزة حديثة ، وتكرار التعقيم ، والمناوبة على المرضى بمساعدة الممرضات .

وتشهد الصين حالة من التأهب لمواجهة المرض الغامض الذي لم يتم اكتشاف لقاح ضده ، وتحاول السيطرة عليه بإرتداء أقنعة الوجه إذ طلبت مساعدات طارئة بـ 40 مليون قناع للوجه ، مع تكثيف الجهود وفق ما تم اكتشافه عن المرض القاتل .


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